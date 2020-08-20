Навального подключили к ИВЛ: отравление или случайность

20 августа пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что Алексей «по-прежнему без сознания». По требованию представителей оппозиционера в больницу вызвали наряд полиции, в связи с подозрениями в намеренном отравлении оппозиционера.

Также девушка добавила, что проблемы со здоровьем Навального появились внезапно, причём в результате намеренного отравления. Она подозревает, что подсыпали что-то в чай, ведь Алексей с утра пил только его. Примечательно, что врачи подтверждают эту версию. Они говорят, что токсин быстрее всасывается в кровь именно через горячий напиток. Также близкие оппозиционера вспоминают подобный случай, произошедший год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике и его отравили. Предполагается, что сейчас сделали то же самое.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией потерял сознание во время перелёта из Томска. Самолёту пришлось экстренно сесть в Омске, чтобы политика смогли доставить в реанимацию. В министерстве здравоохранения Омской области врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.