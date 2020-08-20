Массовое ДТП на КАД: столкнулись 5 автомобилей и мотоцикл

Как сообщает региональное управление ГИБДД, на внешнем кольце под Санкт-Петербургом в аварии пострадали пять автомобилей и мотоцикл. Известно, что столкновения произошли на 89 км кольцевой автодороги, у съезда на Мурманское шоссе. Также сообщается, что аварии произошли последовательно. Так, в районе десяти часов вечера, 19 августа, столкнулись автомобиль и мотоцикл, а затем за ними сразу столкнулись еще четыре машины, в том числе и патрульная.

Удалось обойтись без жертв. Среди пострадавших только одна девушка 20 лет, которая в одном из автомобилей находилась на пассажирском сидении.

Очевидцы аварии отмечают, что после ДТП свободной оставалась только одна полоса. На данный момент КАД свободен.