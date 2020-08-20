Мошенники, укравшие квартиры ветеранов, отправятся в колонию

В Санкт-Петербурге Смольнинским районным судом вынесен приговор шести мошенникам, которых ранее обвиняли в незаконных махинациях с квартирами ветеранов Великой Отечественной войны. Мошенники также обманули и жителей блокадного Ленинграда.

Генпрокуратура России сообщает, что преступники незаконно завладели правом на восемь квартир общей стоимостью 30 миллионов рублей. За махинации с квартирами ветеранов суд приговорил одного человека к 3 годам и 3 месяцам, а другого к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Другие преступники получили разные сроки лишения свободы, которые варьируются от 1,5 до 2 лет. Одному мошеннику удалось обойтись условным сроком.