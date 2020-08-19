В Петербурге и Ленобласти выросло число ДТП с велосипедистами

19 августа сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что за последний месяц велосипедисты в Петербурге и Ленинградской области все чаще становятся участниками аварий. Пресс-служба регионального УГИБДД сообщила, что за последние 3 недели в ДТП попали 44 человека.

В понеедльник 17 августа произошло сразу 6 аварий, 5 из которых стали следствием нарушения правил дорожного движения. Чаще всего участники движения не соблюли очередность проезда или проигнорировали использование пешеходного перехода.

В результате несчастных случаев в августе 2020 года травмы получили 9 детей, управлявших велосипедом. Не обошлось и без летальных случаев — двое велосипедистов погибли в результате ДТП, один из них —несовершеннолетний.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными, избегать резких маневров и перестроений. Дети-велосипедисты в возрасте до 14 лет не имеют права выезжать на проезжую часть», — напомнили сотрудники Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения.