МЧС подсчитало заблудшие души в лесах Ленинградской области

Павел Стецун, заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по 47 региону, сообщил, что летом 2020 года в лесах Ленинградской области заблудилось рекордное число горожан.

Согласно последним данным, с июня 2020 года так называемых «потеряшек» в лесах Ленобласти было более 900 человек. Их число продолжает расти из-за непогоды, грибного и ягодного сезона, а также пандемии коронавируса, которая толкает жителей отправляться в неизведанные уголки региона.

По словам специалистов, чаще всего люди пропадали в Тосненском, Всеволожском, Приозерском и Выборгском районах. Семь человек из числа заблудившихся погибли, поиски двоих на сегодняшний день продолжаются.

Эксперты сообщают, что согласно статистике чаще всего теряются пожилые люди, которые не предупреждают родных о том, куда именно идут, и не носят при себе мобильных телефонов. Павел Стецун уточнил: «Ежесуточно поступает до сорока заявок. Поиск потерявшихся больше всего приходится на выходные».