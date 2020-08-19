СК ищет свидетелей гибели девушки в метро

Следственный Комитет проводит доследственную проверку по факту гибели 16-летней девушки на станции метро «Проспект Большевиков». Всех, кто стал свидетелями трагедии, просят позвонить следователю по телефону 8-911-943-04-64, чтобы оказать помощь.

Ранее во вторник, 18 августа, днем поступило сообщение в полицию метрополитена о том, что на «Проспекте Большевиков» на рельсы упал человек. Это была 16-летняя студентка педагогического колледжа. К сожалению, оказать помощь ей не удалось и девушка погибла под колесами поезда, получив множественные травмы. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствовало.