Пьяный капитан и бесправные подростки — транспортные полицейские поймали нарушителей в петербургских водах

Петербургская транспортная полиция провела рейд в водах Петербурга и окрестностей, поймав десяток гидроциклистов и пьяного капитана катера.

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга заметили 10 нарушителей на гидроциклах в возрасте от 20 до 33 лет. Как сообщает МВД России на водном транспорте, мужчины управляли модными плавсредствами без прав. Среди нарушителей были петербуржцы, жители Ленинградской области, а также житель Твери.

На молодых людей составили протоколы по ч. 2 статьи 11.8 КоАП РФ, что предусматривает наказание в виде штрафа до 15 тыс. рублей.

Второй подобный случай произошёл в акватории Финского залива на Петровском фарватере. Там было обнаружено парусное судно, которым управлял 19-летний молодой человек. У него также отсутствовали права.

Третий случай произошёл с 32-летним капитаном, который, в состоянии алкогольного опьянения, управлял катером. В отношении бывшего капитана был составлен протокол по статье 11.9 КоАП РФ, что предусматривает максимальное наказание в виде лишения права управления судном на срок до двух лет.