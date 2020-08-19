Девушке отрезало ноги на станции «Проспект Большевиков»

Как известно, 18 августа в 15.07 в полицию метрополитена поступило сообщение о том, что на станции метро «Проспект Большевиков» на пути упал человек. Наряд полиции прибыл на место происшествия, однако девушка погибла до их приезда.

Удалось узнать, что погибшая была студенткой педагогического колледжа и ей было всего 16 лет. У нее диагностировано множество травм: перелом костей свода черепа с экстракцией свода черепа и травматическая ампутация верхней трети левой голени, а также частичная травматическая ампутация средней трети правой голени.

Из-за происшествия прекратилось движение поездов с 14:59 до 15:34. Подробности происшествия уточняются, однако уже известно, что видеонаблюдение на месте ЧП отсутствует.