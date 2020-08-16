В Кронштадтском районе обнаружили гранаты времен ВОВ

В воскресенье, 16 августа, мужчина обнаружил старинные гранаты у дома № 28 по Кронштадтскому шоссе. Житель связался с правоохранительными органами и сообщил о находке металлических предметов, похожих на боеприпасы.



После звонка на место обнаружения оперативно выехали сотрудники ОМОН Росгвардии. Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти подтвердила, что на участке были обнаружены три боевые гранаты времен Великой Отечественной войны, а также семь патронов калибра 7,62 мм.

По предварительным данным, предметы оказались на поверхности в связи с недавними земляными работами, проводившимися в Кронштадтском районе.

Сотрудники ОМОН вывезли опасную находку на специализированный полигон, где гранаты были уничтожены.