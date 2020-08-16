В Петербурге напали на борца с незаконной торговлей

Петербургский активист и блогер Александр Виноградов совершает рейды точки с незаконной торговлей в рамках своей общественной кампании VinogradovLife. Инцидент произошел вчера днем, 15 августа, у павильона с овощами и фруктами у дома № 17 по Гражданскому проспекту. Общественный деятель добивается ликвидации точки незаконной торговли не первый месяц.



По предварительным данным, двое мужчин напали на блогера с битой и саморезами. Александр рассказал о случившемся в своей группе «VinogradovLife & Незаконная торговля» в социальной сети «Вконтакте» и опубликовал видеозапись с места происшествия. Сейчас активист намерен подать заявление о покушении на убийство.



Это не первое нападение на Александра Виноградова. Ранее представители торговли уже нападали на Александра и его соратника Юрия Савелова во время их рейда у станции метро «Проспект Большевиков». 2 июля 2019 года мужчина Махмадюнус Хабиров разбил смартфоны активистов и угрожал им расправой. Нападавший был осужден условно.