В Невском районе Петербурга студент ВШЭ выпал из окна

Вечером 16 августа стало известно об инциденте, произошедшем на Запорожской улице, 21 в Санкт-Петербурге. По последним данным, вчера, 15 августа, в полицию поступила телефонограмма из НИИ имени И. И. Джанелидзе. Медики сообщили, что им привезли молодого человека с закрытой травмой груди и живота, ушибом внутренних органов, открытым переломом правого плеча. Также у пациента больницы сломаны обе стопы, обе кости левой голени, и имеется закрытый перелом правого бедра. Пострадавшим оказался 21-летний студент Высшей школы экономики, на данный момент врачи борются за его жизнь в реанимации.

Предполагается, что молодой человек выпал из окна шестого этажа общежития. По факту случившегося ведется проверка правоохранительных органов. Точные обстоятельства пока неизвестны.