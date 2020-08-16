В Петербурге в результате ДТП на Суздальском проспекте погиб пешеход

Вечером воскресенья, 16 августа, в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина 51 года попал под автомобиль вне зоны пешеходного перехода у дома № 1/1 на Суздальском проспекте.

За рулем «Мерседеса», совершившего наезд в 18:44, находилась 23-летняя девушка. От полученных травм пешеход скончался на месте. Информация о происшествии появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте». На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Точные обстоятельства и детали произошедшего выясняются.