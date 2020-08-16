На Петроградской стороне автомобиль наехал на 4-летнего ребенка

В воскресенье 16 августа, около 14:30, во дворе жилого дома произошло ДТП. По предварительным данным Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчик четырех лет попал под машину во дворе жилого дома на Чкаловском проспекте, 16. Малыш выбежал на дорогу с детской игровой площадки в тот момент, когда по двору на автомобиле «Peugeot 408» ехала 49-летняя женщина.

Ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами. Есть информация о том, что у мальчика диагностировали закрытый перелом бедра. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Правоохранители выясняют обстоятельства и детали происшествия.