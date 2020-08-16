В Петроградском районе водитель «Лексуса» поставил под угрозу жизнь таксиста и пешеходов

В воскресенье 16 агуста в Санкт-Петербурге на пересечении улицы Большой Зеленина и Малого проспекта Петроградской стороны водитель белого «Лексуса» создал аварийную ситуацию.

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись с камеры видеонаблюдения и снимки с места происшествия. На кадрах видно, как водитель «Лексуса» при одностороннем движении совершает поворот налево из крайнего правого ряда, а таксист компании «Убер», избегая столкновения, круто выворачивает руль. Как итог, автомобиль снес защитное ограждение и влетел в стену дома 1/44, литера А на Большой Зелениной улице, где находится магазин сумок. Продавщица сообщила, что удар был настолько сильным, что товар попадал с полок. По словам очевидца, машина такси едва не зацепила проходившего мимо мужчину. Однако, по предварительным данным, пострадавших в аварии нет.

Виновник скрылся с места происшествия, на месте работают сотрудники ДПС. Детали и обстоятельства аварии выясняются.