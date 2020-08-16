Водителю, протащившему инспектора ДПС по асфальту, предъявлено обвинение

Ранее задержанный сегодня водитель обвиняется в насилии в отношении представителя власти и арестован на два месяца. Это постановил Ленинградский районный суд сегодня днем, 16 августа.

15 августа 36-летний водитель BMW, остановленный инспектором ГИБДД, вместо того, чтобы выполнить требования, защемил руку сотрудника и проволок его по асфальту 700 метров. В результате происшествия инспектор получил ушиб теменной области, а также многочисленные ушибы и ссадины рук, ног и туловища.

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу установило, что водитель BMW ранее был судим. Также установлено, что в момент совершения правонарушения водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее 16 августа подозреваемый был задержан и ждал предъявления обвинения и меры пресечения. На допросе он отрицал свою вину, сказав, что не заметил зажатого инспектора, но позже признался во всем.