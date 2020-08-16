На КАДе сгорела машина

На дамбе, находящейся на участке Кольцевой автомобильной дороги, загорелась иномарка из каршерингового сервиса. Происшествие произошло в Кронштадском районе, на 23 километре КАДа, на проезжей части в сторону Ломоносовва.

Загорелся легковой автомобиль марки «Smart», принадлежавший сервису краткосрочной аренды автомобилей «You Drive». Огнем была охвачена задняя часть автомобиля. Пресс-служба ГУ МЧС сообщает, что сгорели все сгораемые части. Обращение в служббу поступило в 15:08, возгорание было ликвидировано в 15:31. В тушении участвовала 1 единица техники и 5 человек личного состава.

О пострадавших не сообщается.