В Кудрово произошел пожар

16 августа, днем, в Кудрово (Всеволжский район, Ленинградская область) был замечен пожар по адресу улица Строителей, дом 1. Очевидцы происшествия выкладывают фотографии в социальных сетях. На них массивные клубы черного дыма видны издалека.

Пожарные и спасатели прибыли на место происшествия достаточно оперативно. По некоторым данным, загорелся строящийся дом. По другой версии, которую высказали в социальных сетях, пожар произошел на складах. Однако ни та, ни другая версия произошедшего пока что не подтверждена официальным ведомством. Информации о пострадавших нет. Причину пожара также только предстоит установить, в отношении происшествия будет проведена проверка.