В ТРЦ «Мега Дыбенко» обрушилась временная стена

Днем 16 августа в торгово-развлекательном центре «Мега Дыбенко» во Всеволжском районе Ленинградской области обрушилась внутренняя стена. К счастью, как сообщает МЧС, никто не пострадал, и спасателям выезжать на место происшествия не пришлось.

Стена была временной и рухнула приблизительно в час дня. Она располагалась недалеко от магазина «Икеа». Причины обрушения пока что не известны. Очевидцы происшествия шутят в социальных сетях и выкладывают ролики, где посетители торгового центра останавливаются посмотреть на образовавшуюся дыру. Магазины центра продолжают работать в штаном режиме, но аллея пока что закрыта для посетителей.