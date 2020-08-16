Драка с применением перцового баллончика в метро Петербурга

Сегодня, 16 августа, в соц.сетях появилась информация о драке в метро Петербурга, отличительным знаком очередной потасовки стал перцовый баллончик.

Инцидент произошел на станции метро площадь Александра Невского, сообщается в официальной группе во «Вконтакте». Группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовала информацию о том, что участники драки что-то не поделили между собой, завязалась потасовка, затем кто-то из участников распылил баллончик на весь вагон.

Информации о пострадавших пока нет. Также неизвестно пытался ли кто-либо из пассажиров этого вагона или людей на платформе нажать на красную кнопку и вызвать отряд полиции на место происшествия.