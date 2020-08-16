В Шушарах из окна выпала женщина

Поздним вечером в посёлке Шушары на Вишерскую улицу поступил вызов о том, что «мужчина выкинул из окна женщину», сообщает «Фонтанка». Полицейские, приехав на вызов, обнаружили на козырьке дома №24 лежащую девушку с поврежденной ногой.

В произошедшем подозреваются двое мужчин 20 и 27 лет, которые были задержаны полицией и теперь обязаны рассказать, что произошло в этот роковой вечер.

Жизни женщины ничего уже не угрожает, она находится под присмотром врачей. Очевидцы сообщают, что падение произошло с высоты третьего этажа.