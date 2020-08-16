В Шушарах местные жители были напуганы стрельбой из автоматов

В ночь на 15 августа жители посёлка Шушары сообщили в полицию, что неизвестные стреляют из автомата на Новгородском проспекте 10. Как позже выяснилось, в конце рабочей недели двое жителей Ленобласти взяли Калашников и пошли стрелять в поля.

16 августа специалисты петербургского ГУ МВД передали, что удалось задержать нарушителей. Ими оказались 38-летний и 26-летний мужчины. Стреляли они из списанного охолощенного автомата Калашникова. Сотрудники полиции изъяли у мужчин паспорт на оружие, упаковку от светошумовых патронов и мобильный телефон.

Установлено, что старший из мужчин работает оператором по производству чая и кофе. По факту хулиганства на него возбуждено уголовное дело, вследствие чего он получил подписку о невыезде. Максимально возможное наказание, которое грозит мужчинам – это административный штраф в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права приобретать, хранить или носить оружие на срок 3 года.