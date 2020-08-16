Ночью во Фрунзенском районе насмерть сбили пешехода

Сегодня ночью, 16 августа в 00 часов 26 минут во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга автомобиль люксовой марки «Инфинити» сбил мужчину вне зоны пешеходного перехода.

По данным УГИБДД известно, что смертельное ДТП произошло около 00 часов 26 минут на улице Бухарестской 72. Автомобиль «Инфинити» сбил пешехода, однако тот двигался вне зоны пешеходного перехода. В результате мужчина скончался от полученных травм. На вид мужчине было около 50 лет.

По факту ДТП предстоит дальнейшая проверка деталей случившегося. Например, будет устанавливаться перебегал пешеход дорогу или переходил, а также предстоит выяснить был ли водитель пьян.