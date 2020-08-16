Смертельное ДТП по пути в Пулково. Виноват таксист

Сегодня утром, 16 августа, в Московском районе Санкт-Петербурга пассажирка такси так и не попала в аэропорт. Молодой таксист не справился с управлением и врезался в ограждение.

УГИБДД сообщает, что авария случилась в районе 04:35 на Пулковском шоссе 78. На данный момент известно, что «Киа Рио», за рулем которой находился молодой таксист, вылетела с проезжей части, проскочив через бордюр, пробила ограждение и затем врезалась в мачту уличного освещения. Удар был в левую часть машины, в результате чего пассажирка погибла на месте.

Известен пока только возраст участников ДТП: водитель 1997 года рождения, а погибшая 1990-го. По остальным данным полиция проводит проверку.

