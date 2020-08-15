Задержана группа автомобильных воров

Полиция Санкт-Петербурга задержала группу автомобильных угонщиков, специализировавшихся на краже иномарок-кроссоверов у женщин.

Группа предполагаемых преступников состоит из трех человек: двое мужчин 40 и 53 лет, а также женщина, 45-летняя уроженка Мурманской области. У подозреваемых были изъяты автономера и ключи зажигания от различных иномарок.

Полиция предполагает, что угонщики виноваты в пропаже таких иномарок, как «Опель Мокка» и«Фольксваген Тигуан». По предварительным данным, все пострадавшие от угона лица - женщины.

Сами угонщики использовали для поездок по городу автомобиль «Шевроле Круз».