МЧС Абхазии нашли тело туристки из Петербурга

МЧС Абхазии сообщило, что в реке Бзыбь нашли тело российской туристки, которая пропала 12 августа после ДТП. Известно, что в Абхазию девушка приехала из Санкт-Петербурга, чтобы отдохнуть.

Отмечается, что в поисковых работах участвовали водолазы ГИМС МЧС Абхазии, а также волонтеры, которые и обнаружили девушку далеко от места ДТП. Для этого пришлось продвинуться вниз по течению. Девушка была найдена под скалой на глубине около четырех метров, сообщает министерство.

Установлено, что девушка 1998 года рождения, она ехала вместе со своим молодым человеком на квадроцикле и водитель не смог справиться с управлением, в результате чего квадроцикл упал с обрыва в реку. Молодой человек отделался лишь ссадинами и ушибами, а девушку спасателям пришлось искать несколько дней и она, к сожалению, не выжила.