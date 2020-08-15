  • 15 Август 2020
USD 15.08.2020 73.2157 -0.3910
USD ММВБ 00:05 73.4697  
EUR 15.08.2020 86.4092 -0.6307
EUR ММВБ 00:05 86.9269  
Нефть($) 14.08.2020 44.96 0.24
Нефть(p) 14.08.2020 3291.78 +0.09

Массовую драку на Васильевском острове предотвратили до приезда полиции

Автор:


© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Ночью 15 августа на на 27-й линии Васильевского острова между группой неизвестных произошел конфликт. По словам свидетелей, прохожие растащили дерущихся до приезда полиции.

В ночь с пятницы на субботу 15 августа у дома № 6 на 27-й линии В.О. группа неизвестных устроила массовую драку. Кадры с места происшествия вскоре появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Судя по опубликованной видеозаписи, участников было не меньше семи человек. На записи видно, как одного мужчину повалили на асфальт и с силой ударили ногой по голове, после чего последний больше не двигался.

На место вызвали полицию, но участники драки разошлись до приезда оперативников, поскольку вмешались прохожие. Обстоятельства конфликта выясняются.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?
    24.07.20
    Косметологическое оборудование: что выбрать для домашнего и профессионального ухода за лицом?
    23.07.20
    «Золотой мяч» отменён впервые в истории
    22.07.20
    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия
    21.07.20
    Число заболевших коронавирусом хоккеистов «Авангарда» увеличилось до 18 человек
    21.07.20
    Артём Дзюба в этом сезоне чаще всех попадал в офсайды

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram