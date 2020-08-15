Массовую драку на Васильевском острове предотвратили до приезда полиции

В ночь с пятницы на субботу 15 августа у дома № 6 на 27-й линии В.О. группа неизвестных устроила массовую драку. Кадры с места происшествия вскоре появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Судя по опубликованной видеозаписи, участников было не меньше семи человек. На записи видно, как одного мужчину повалили на асфальт и с силой ударили ногой по голове, после чего последний больше не двигался.

На место вызвали полицию, но участники драки разошлись до приезда оперативников, поскольку вмешались прохожие. Обстоятельства конфликта выясняются.