Пожар на деревообрабатывающем заводе в Петербурге потушен

На исходе пятницы в производственном здании деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание. В 19:51 на диспетчерский пульт спасателей поступила информация о возгорании. В доме №93 по Ленинградской улице помещение, площадью две тысячи квадратных метров, охватил огонь.

Поначалу пожару был присвоен ранг повышенный сложности. При помощи 23 единиц техники и 92 сотрудников МЧС в 20:59 открытое возгорание удалось локализовать. На территории производилась проливка и разборка сгоревших конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет.