В Петербурге на Волхонском шоссе третьи сутки лежит грузовик

Вечером 14 августа Кадры в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы кадры, на которых перевернутый на бок грузовик лежит на дороге при выезде из города Пушкин. В комментариях к записи пользователи уточнили, что транспортное средство лежит так уже не меньше трех дней.

Согласно показаниям очевидцев, в грузовике находится цемент для ремонтных работ, которые сейчас рабочие вручную ведрами перегружают в другую машину.

Почему грузовик продолжительное время занимает автополосу, предстоит выяснить.