Очередная эвакуация в Санкт-Петербрге. В суды поступила информация о минировании

Сегодня произошла очередная эвакуация Петродворцового и Октябрьского районных судов. Сапёры уже на месте и проверяют здания.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что к ним на электронную почту пришло сообщение от анонима. В сообщении утверждается, что здания судов заминированы, а также заминирован аэропорт Пулково.

Обычно такие сообщения являются «пустышкой», однако для безопасности граждан на каждое сообщение нужно вызывать сапёров и проводить эвакуации зданий. Напомним, что согласно статье 207 УК РФ, максимальным наказанием за ложное сообщение об акте терроризма является штраф в размере до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.