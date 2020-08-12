В ДТП в Ленобласти заживо сгорел водитель

Трагическая авария произошла рядом с населенным пунктом Кайкино. По предварительным данным, автомобиль марки Daewoo Nexia ехал со стороны Петербурга в Кингисепп. По пути водитель не справился с управлением, в результате чего вылетел на «встречку» и столкнулся с большегрузом марки Iveco.

Пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области подтверждает, что от удара Nexia загорелся, а автомобилист не успел покинуть транспортное средство и сгорел заживо. Водитель грузовика не пострадал. На данный момент правоохранительные органы выясняют детали случившегося.