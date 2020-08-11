Эвакуация «Меги Парнас» привела к гигантской пробке

Днём 11 августа поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра «Мега Парнас« во Всеволжском районе Ленинградской области, о чем рассказали очевидцы в соцсетях. Посетители и работники центра были эвакуированы. Ряд очевидцев отметил, что эвакуация прошла спокойно и организованно.

Однако из-за закрытия проезда общественного транспорта к торговому центру посетители долго не могли дождаться маршрутку. Также замечено, что после эвакуации на Кольцевой автомобильной дороге образовалась гигантская пробка. Затор составил около двух километров.

Очевидцы сообщают, что над «Мегой Парнас« можно увидеть вертолеты. Сам ТЦ на данный момент не работает.