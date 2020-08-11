Обрушение фасада на Петроградской: пострадавшая доставлена в больницу

10 августа в начале восьмого вечера в полицию Петроградского района поступила заявка о том, что от пятиэтажного дома № 47 отлетел кусок кирпича и упал на женщину. На данный момент фасад доходного дома 1903 года постройки скрыт строительными лесами и затянут сеткой, поскольку на 2020 год запланирован его капитальный ремонт. Представители компании-подрядчика Фонда капремонта прибыли на место происшествия, чтобы содействовать расследованию. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося, изучая записи с камер видеонаблюдения.