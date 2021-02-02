Иномарка подрезала автобус на Московском проспекте, после чего оказалась на столбе

В Петербурге на пересечении Московского и Малодетскосельского проспектов маршрутка забросила легковушку на столб. Инцидент произошел 2 февраля днем.

О происшествии в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» рассказали очевидцы. Автомобиль бы марки Ford. Как уточнили свидетели, автобус следовал по коммерческому маршруту №36

В результате аварии иномарка повисла передом вниз, опираясь задним бампером о столб.

78.ru публикует видео эпичного ДТП.

Как рассказали телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе УГИБДД по городу и области, за рулем авто был 69-летний мужчина, с ним ехали две пассажирки. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.