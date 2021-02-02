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Вандалы сломали скульптуру на колокольне на Лиговском проспекте

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© Фото: Балтфото

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В полиции полагают, что это произошло 31 января во время несанкционированной акции.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По данным полиции, инцидент на Лиговском проспекте произошел 31 января. В тот день неизвестный повредил гипсовую скульптуру «Апостол Петр», которая установлена в нише фасада колокольни церкви.

Ущерб памятнику составил 5 тыс. руб.

Поиски злоумышленника продолжаются. Видеонаблюдения на этой территории нет, что осложняет расследование.

По вменяемой статье возможен крупный штраф или даже тюремное заключение.

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