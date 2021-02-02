Вандалы сломали скульптуру на колокольне на Лиговском проспекте

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту повреждения объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По данным полиции, инцидент на Лиговском проспекте произошел 31 января. В тот день неизвестный повредил гипсовую скульптуру «Апостол Петр», которая установлена в нише фасада колокольни церкви.

Ущерб памятнику составил 5 тыс. руб.

Поиски злоумышленника продолжаются. Видеонаблюдения на этой территории нет, что осложняет расследование.

По вменяемой статье возможен крупный штраф или даже тюремное заключение.