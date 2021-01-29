Одного из руководителей "Водоканала" заподозрили в мошенничестве на 6 млн рублей

Директора филиала ГУП«Водоканал» Максима Кузнецова изобличили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, 37-летний топ-менеджер дал указание заместителю директора по производству работ филиала получать с руководителей подведомственных управлений деньги, поступавшие им на карту в виде премий. За отказ перечислять средства Кузнецов пригрозил привлечь их к дисциплинарной ответственности и уволить.

Злоупотребления начались еще в 2019 году. За несколько месяцев топ-менеджер получил 5,8 млн руб.



Возбуждены уголовные дела. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Соучастники Кузнецова устанавливаются.