У метро "Международная" прорвало трубу, пассажиры не могут попасть на станцию

Во Фрунзенском районе Петербурга, у станции "Международная" прорвало трубу с кипятком. Как передает 78.ru, паром заволокло пересечение улиц Белы Куна и Бухарестской.

Улицу Белы Куна для ремонта перекрыли в сторону Будапештской. Проход к метро заблокирован. Те, кто приехал на станцию, также не могут выйти.

Инцидент, по информации компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», произошел около 17 ч. На месте работают ремонтники. Планируется заменить поврежденный участок к обеду пятницы.

Согласно данным источника 78.ru в экстренных службах, от горячего водоснабжения отключено 68 зданий, в том числе 57 жилых домов.

Издание также публикует фото и видео с места инцидента.