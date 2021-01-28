В Петербурге эвакуировали ТРК

Неизвестный в Петербурге "заминировал" торговый центр «Китай-город», аэропорт Пулково, несколько отделов полиции и ряд других зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что анонимное сообщение поступило по телефону. Пока информация проверяется посетителей ТРК было решено эвакуировать.

Проводится ли вывод людей из других объектов, не сообщается.

Как писал Санкт-Петербург.ру, минирования - не редкость для нашего города. Так, 14 января в Калининском районе были эвакуировали жители дома. Эвакуация происходила по адресу: дом №109, корпус 1 на Светлановском проспекте. Полиция не нашла опасных предметов.