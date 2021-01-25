В Петербурге экс-полицейского арестовали за взяточничество

Суд Петербурга арестовал на два месяца бывшего сотрудника ГУ МВД Николая Дуба. Ему вменяется посредничество в даче взятки в особо крупном размере, пишет 47news.

По информации издания, задержанный состоял в отделе, который следил в том числе за рынком интим-услуг в северной столице.

По данным СМИ, мужчина предложил крупную взятку оперативникам уголовного розыска, выступая в защиту интересов салонов интима.

"Мойка78" отмечает, что его арестовали на два месяца.