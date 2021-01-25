Петербуржец погиб под колесами поезда

На станции «Яхтенная» в Приморском районе под колесами электрички погиб мужчина. Инцидент произошел рано утром в понедельник, рассказали в управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Сообщается, что погибшим оказался 43-летний уроженец Башкирии. Он переходил железнодорожные пути на "красный" сигнал путевого светофора.

Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло.

Пешеход погиб на месте.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, 21 января у жд-станции "Старая Деревня" электричка насмерть сбила мужчину. Погибший разговаривал по телефону и не услышал приближающийся состав.