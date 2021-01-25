Подростка заподозрили в изнасиловании мальчика

Мужчина, проживающий в Красносельском районе Петербурга, подал заявление на 17-летнего одростка, подозревая его в изнасиловании малолетнего сына.
28-летний петербуржец, проживающий на улице Пограничника Гарькавого, заявил правоохранителям, что 17-летний парень совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его сына 2014 года рождения. Инцидент произошел в январе, а также, как подозревает отец, в октябре 2020 года.
Подозреваемый уже задержан.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.