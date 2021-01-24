Создателю "Бессмертного полка" сломали руку

Одному из создателей акции "Бессмертный полк" Сергею Колотовкину в ходе несанкционированных акций 23 января сломали руку. Как пишет 78.ru, об это рассказал сам пострадавший.

По его словам, задержание произошло недалеко от метро "Гостиный двор". Он фотографировал людей у Гостинки и в этот момент его схватили и повредили руку.

Он провел в участке пару часов. после чего его отправили в больницу. Врачи диагностировали перелом руки. Колотовкину предстоит операция.

Как писал Санкт-Петербург.ру, женщину, которую в ходе акции ударил ногой силовик, перевели в реанимацию, ее состояние тяжелое.