Пострадавшую от удара силовика петербурженку перевели в реанимацию

Женщину, которую ударил ногой омоновец во время несанкционированной акции, перевели в реанимацию НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Как передает РИА Новости, пострадавшая - в кардио-хирургической реанимации в тяжелом состоянии.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 23 января у площади Восстания силовик ударил женщину, в сеть попало видео происшествия. ГУ МВД по городу и области проводят проверку по факту происшествия.

24 января в больнице пострадавшей лично принес извинения полковник Сергей Музыка, женщина эти извинения приняла.