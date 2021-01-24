Петербургского пациента с коронавирусом обнаружили с ножом в груди

Пожилой мужчина скончался при странных обстоятельствах в больнице Святого Георгия в Петербурге. Его тело обнаружила медсестра во время утреннего обхода в двухместной палате, сообщает 78.ru.

Тело с ножевым ранением грудной клетки было найдено 23 января рано утром. Пенсионер лечился в больнице от коронавируса, у него была двусторонняя пневмония.

В одной палате с 67-летним погибшим находился 47-летний мужчина. Возможно, он причастен к этому убийству. Полиция взяла его отпечатки пальцев.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.