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МВД проверит инцидент с ударившим женщину силовиком в Петербурге

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© Фото: Балтфото

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Случившееся в субботу попало на видео.

В Санкт-Петербурге полиция проверит видео, на котором омоновец ударил женщину во время несогласованной протестной акции. Об этом РБК сообщил начальник управления информации ГУ МВД по городу Вячеслав Степченко.

По его словам, правоохранители изучают ролик.

Инцидент произошел недалеко от площади Восстания. Силовик пнул женщину ногой в живот.

По данным Telegram-канала Baza, пострадавшая при падении ударилась головой об асфальт. Ее увезли на скорой, по некоторым данным, она попала в реанимацию.

Директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил «Подъему», что состояние Юдиной оценивается медиками как хорошее и она не получила тяжелых травм.

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