Волонтеры спасли собаку со льдины

Волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас» вызволили собаку, оказавшуюся в ловушке в пяти метрах от берега на льдине в Кронштадте. Инцидент произошел накануне, 20 января, сообщили в организации.

О животном спасателям рассказали члены команды сухогруза, находившегося неподалеку. Грузовое судно не могло сдвинуться с места, так как в этом случае под кораблем треснул бы лед, а собака утонула бы в ледяной воде.

Спасатели справились с вызволением животного из ледяного плена за несколько минут. Волонтеры обогрели и накормили животное. Оказалось, что у пса есть хозяева, которые безуспешно искали любимца.

Выяснилось, что собака сбежала со двора, напуганная взрывами петард, еще в декабре. Животное проломило забор.