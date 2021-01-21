Дорожного рабочего сбили на КАД

Невнимательный водитель сбил рабочего на кольцевой автодороге. Как сообщает "Мегаполис", несколько машин остановились, чтобы помочь пострадавшему.

ДТП случилось в четверг около 11 ч на 51 км внутреннего кольца КАД. Перед съездом к ТК "Мега-Дыбенко" один из водителей совершил наезд, не успев затормозить. ДТП попало на запись видеорегистратора одного из очевидцев.

Он рассказал, что другие водители вызвали скорую пострадавшему и приняли участие, остановившись у места аварии.

Издание публикует фото и видео происшествия.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сегодня в нашем городе благоприятная для аварий погода - на дорогах гололед, снег, а вечером ожидается метель.