Тело убитой женщины пролежало под Сестрорецком полгода, задержан подозреваемый в убийстве

Полиция задержала в Курортном районе подозреваемого в убийстве 38-летней женщины. Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 61-летнего безработного арестовали 19 января по месту жительства в Сестрорецке.

Тело убитой женщины нашли в конце декабря в лесопарке "Гагарка", оно было завернуто в покрывало.

В пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу отметили, что убийство, предположительно, произошло в июле 2020 года.

Как установили правоохранители, подозреваемый ударил женщину по голове ногой в результате возникшей ссоры. От травм его знакомая скончалась. Труп мужчина вывез в лесопарк и погрузил в водоем.

Ранее задержанный был судим за угрозу убийством, умышленное причинение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью, побои, отмечает РенТВ.