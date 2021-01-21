На Гражданском проспекте произошла массовая авария

Массовая авария произошла в четверг утром в Калининском районе Петербурга. Об этом 78.ru сообщил источник в экстренных службах.

Около 6 часов утра на пересечении Гражданского проспекта и улицы Гидротехников легковушка протаранил пять машин, стоящих на светофоре.

На место происшествия выезжали полицейские и спасатели.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото с места происшествия публикуют очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».

Авария стала причиной внушительной пробки, так как легковушки разметало по проезжей части. Несколько авто перегородили путь троллейбусам.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, синоптики обещали ухудшение ситуации на дорогах из-за гололедицы. Ожидается, что она будет гостем в нашем регионе в ближайшие три дня. Также вечером в четверг ожидается снег и метель. Для Ленобласти метеорологи отмечали возможность налипания снега.