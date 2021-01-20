Мужчина зарубил жену топором на проспекте Большевиков

В Невском районе Петербурга произошло страшное убийство - по предварительным данным, муж убил супругу в съемной квартире. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, о пропаже 30-летней женщины сообщила ее мать.

Она сообщила, что ее дочь три дня не выходит на связь. Наряд полиции отправился по адресу, где женщина проживала с супругом на съемной квартире - в жилом доме на проспекте Большевиков. В ванной съемного жилья полицейские обнаружили труп женщины. Ее 32-летнего супруга арестовали по подозрению в убийстве.

Источники в правоохранительных органах отмечают, что возможным орудием убийства может быть топор. Также сообщается, что правоохранители обнаружили супруга, разгуливающим по квартире голым.

Возбуждено уголовное дело.