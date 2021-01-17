Таксист в Петербурге напал на пассажирку и сорвал с нее золотое украшение

В Петербурге таксист сорвал со своей пассажирки золотую цепочку. Как пишут "Невские новости", инцидент произошел на улице Будапештская у подъезда жилого дома.

Случившееся попало на камеру видеонаблюдения.

Женщина вышла из машины и пошла к парадной, водитель пошел за ней и отобрал золотую цепочку.

Злоумышленника ищет полиция.

Piter.tv уточняет, что случилось все в ночь на воскресенье.